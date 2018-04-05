علياء الزعابي: مهرجان المسرح المدرسي قناة رئيسة لاكتشاف مواهب الطلبة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت علياء الزعابي منسق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي بالمنطقة الشرقية عن مشاركة نحو 250 طالباً وطالبة من مراحل التعليم الأساسي والثانوي بمدارس المنطقة الشرقية في فعاليات المرحلة التمهيدية للنسخة الثامنة للمهرجان.

وقالت في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إن 24 مدرسة تشارك بعروض مسرحية في فعاليات المهرجان بالمنطقة الشرقية، بواقع 12 مدرسة من كلباء، و8 مدارس من خورفكان، و4 مدارس من دبا الحصن.

وأشارت الزعابي إلى تقديم دائرة الثقافة ممثلة في إدارة المسرح، كافة أنواع الدعم المادي والفني للمدارس والطلبة المشاركين في المهرجان، حيث نظمت الدائرة دورات تدريبية لهم لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في فنون المسرح، بما يسهم في جودة عروضهم التي ستقام على مسرح المركز الثقافي بخورفكان في الفترة من 8 إلى 12 إبريل الجاري.

وأضافت إن الاستعدادات للمهرجان، بدأت بتنظيم زيارات ميدانية نفذها منشطون مسرحيون لمختلف المدارس بالمنطقة الشرقية مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، بهدف تقديم الدعم المادي والتقني للطلبة وتشكيل فرق مسرحية معدة ومؤهلة بشكل احترافي.

ونوهت إلى الدور الرئيس الذي يلعبه المهرجان في اكتشاف وتنمية مواهب الطلبة عبر برامج تثقيفية وتدريبية وعروض مسرحية يكتسبون خلالها الكثير من المهارات، ويحتكون بتجارب متنوعة تثري معارفهم وتزيد من حصيلتهم الثقافية وترفع من ذائقتهم الفنية.