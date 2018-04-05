"سجايا" تأخذ منتسباتها في رحلة إلى اليابان

الشارقة 24:

بعد جولة على أكبر وأبرز المصانع والمتاحف والمعامل التكنولوجية، اختتمت مؤخراً "سجايا فتيات الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، زيارتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، اصطحبت خلالها عدداً من منتسباتها، لاطلاعهن على أحدث التقنيات الرقمية والابتكارات اليابانية العصرية.

وجاءت الزيارة، بهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية لدى منتسبات "سجايا فتيات الشارقة"، وإعداد الكفاءات الوطنية النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وإعداد جيل قادر على المنح والعطاء للمجتمع، إضافة إلى إطلاع المنتسبات على أفضل الممارسات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقد رافقت الوفد المبتعثة ريم النقبي، خريجة تخصص هندسة إلكترونيات وكهرباء من جامعة توكاي، وهي أول عربية تفوز بجائزة هيغاشي كونينوميا اليابانية.

وتوزعت زيارات وفد المؤسسة على عدد من المعالم المعرفية والتقنية البارزة في اليابان، حيث زار الوفد المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار، ومركز سوني لاكتشاف العلوم، وريسوبيا - مجمع باناسونيك، ومصنع سيارات تويوتا، مقهى "فاب كافيه" الذي يمنح الزوار فرصة تجريب الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها العديد من المعالم.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: "اطلعت منتسبات سجايا فتيات الشارقة من خلال هذه الزيارة على آخر ما توصلت إليه اليابان في مجال الابتكارات التكنولوجية، الأمر الذي أتاح لهن فرصة إطلاق العنان لأفكارهن التي ستسهم في ابتكار مشاريع رياديّة في عالم التكنولوجيا، بما يخدم توجهاتنا في دولة الإمارات التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيزها لدى مختلف أفراد المجتمع".

وأضافت: "منحت هذه الزيارة فتياتنا المنتسبات إلى المؤسسة حافزاً كبيراً ورغبة للمزيد من الاطلاع على ثقافات المجتمعات الأخرى، والاستفادة منها ومن تجاربها وابتكاراتها التي توسّع المدارك وتسهم في إيجاد الحلول، وسنواصل في سجايا فتيات الشارقة نهجنا في رفد فتياتنا وتعزيز قدراتهن من خلال مزيد من الزيارات في المستقبل القريب".

واشتمل برنامج اليوم الأول من الزيارة على جولة في المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار، من خلال روبوت اليوني كوب، كما زارت الفتيات مركز سوني لاكتشاف العلوم، الذي يحتوي على مختبر ثلاثي الأبعاد، ومنطقة ضوئية، وكذلك تجول وفد المؤسسة في أقسام ريسوبيا – باناسونيك الذي ينطلق من رؤية "التعلم بالممارسة" حيث يقدم فرصة للتعرف على التكنولوجيا بصورة تفاعلية.

وزارت الفتيات خلال اليوم الثاني مصنع تويوتا الذي ينتج سيارة واحدة كل أربع ثوان، بالإضافة إلى زيارة فاب كافيه الذي يمنح زواره فرصة تجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى ورش العمل التي تتضمن صناعة أشكال ثلاثية الأبعاد، وتصميم إكسسوارات الهواتف الذكية، وصناعة الاختام الخشبية.

واطلع الوفد الزائر في اليوم الثالث على أحدث التقنيات في تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ومعارض رباعية الأبعاد، في مدينة سن شاين طوكيو، فيما اختبر في مدينة طوكيو للفنون عروضاً ثلاثية الأبعاد ذات واقع افتراضي وعروضاً ومعارض ضوئية إبداعية، وتجوّل في منطقة الإلكترونيات التي تشتهر بمحلات ألعاب الفيديو الضخمة.

وضمن برنامج الرحلة زار وفد المنتسبات في اليوم الرابع جامعة طوكيو التي تعتبر أفضل الجامعات في اليابان بحسب التصنيف العالمي، بالإضافة على زيارة متحف يايوي الذي مُنح هذا الاسم نسبة إلى الفنانة والرسامة الأكثر شعبية في اليابان يايوي كاسوما.

واختتم الوفد جولته في اليوم الخامس بزيارة إلى سفارة دولة الإمارات في طوكيو، حيث اجتمع الوفد مع ممثلي السفارة خلال جلسة حوارية، قدم خلالها ممثلو السفارة للفتيات تعريفاً لأهم ملامح ثقافات الشعب الياباني، وقدرته على الابتكار والاختراع، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفتيات على الاستفادة مما شاهدنه وتطبيقه من خلال أفكارهن الخاصة لدى عودتهن إلى الوطن.