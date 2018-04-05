سلطان القاسمي وسعود المعلا يتقبلان التعازي في وفاة أحمد القاسمي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح الخميس، في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التعازي والمواساة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل سموه التعازي من كبار رجالات الدولة والمسؤولين ومن الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والوفود الأكاديمية والتعليمية والمؤسسات العسكرية، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين لدى الدولة، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، وأعربت الجموع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر تقديم العزاء إلى جانب سموهم الشيخ سالم بن محمد بن سلطـان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.