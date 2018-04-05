"معسكر الحصاد التطوعي 5" يحقق نحو 40 ألف ساعة تطوعية

الشارقة 24:

كشف مركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عن نتائج أنشطة فعاليات معسكر "حصاد" التطوعي الخامس؛ الذي يأتي تحت شعار "نتطوع لأجل الشارقة"، وبالتزامن مع فترة عطلة الإجازة المدرسية للفترة ما بين 25 من شهر مارس إلى 5 من شهر إبريل الجاري لـ 2018م.

وأفادت فايزة حسن خباب مدير مركز التطوع؛ أن نتائج الأسبوع الأول من أنشطة معسكر حصاد التطوعي الخامس بلغت أرقاماً قياسية، حيث بلغ عدد المتطوعين نحو 1342 متطوعاً، في حين وصل مجموع عدد الساعات التطوعية نحو 3956 ساعة تطوعية.

وتم تنفيذ 7 فرص تطوعية خلال الأسبوع الأول من فعاليات معسكر الحصاد، وبما تتوافق تلك الأنشطة مع مبادرات والتزامات الدائرة المجتمعية في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، إذ تمثلت تلك الأنشطة في عدد من الفرص التطوعية، جاءت 2 من الفرص موجهة إلى فئة العمال حيث الأولى عبارة عن تقديم إليهم "هدايا" مكونة من بعض الاحتياجات اليومية بهدف إدخال السعادة والسرور في نفوسهم؛ أما الفرص الأخرى فهي "أروي عطشك" من خلال توزيع مختلف أنواع المشروبات الباردة إلى العمال كنوع من التكاتف المجتمعي.

بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تمثلت في "زيارة المرضى في المستشفيات" وكذلك فرصة "الوفاء التطوعي" لزيارة ومجالسة كبار السن في دور الإيواء أو في أندية الأصالة التابعة للدائرة أو كبار السن المقيمين لوحدهم، أضف إلى ذلك الفرصة التطوعية "مساندة" لمساعدة الموظفين في الأعمال الإدارية؛ علاوة على الفرصة التطوعية "همة" لتنظيف الشاطئ وحماية البيئة؛ إلى جانب الفرصة التطوعية "مسيدنا" لتنظيف وترتيب المساجد في الأحياء السكنية.

وأوضحت مدير مركز التطوع؛ أن عدد المتطوعين من الأطفال الصغار بلغ نحو 1074 متطوع، في حين بلغ عدد المتطوعين القادة الكبار بنحو 268 متطوعاً ومشرفاً، ليبلغ الإجمالي مجموعه نحو 1342 متطوعاً؛ وبمعدل يساوي نحو 2792 ساعة تطوعية نفذها المتطوعون الصغار، فيما نفذ المتطوعون الكبار نحو 1164 ساعة تطوعية.

ويهدف معسكر "حصاد" الذي تنظمه الدائرة من خلال مركز التطوع التابع للدائرة، إلى تعزيز ثقافة التطوع لطلبة المدارس لاستثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم من خلال جملة من الخدمات لطلبة المدارس عبر أنشطة دورية يتم تنظيمها على فترات تتزامن مع الإجازات المدرسية طوال العام.

وأشارت خباب؛ إلى أن معسكر "حصاد" التطوعي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تحرص الدائرة على تنظيمها من خلال حزمة من البرامج المتنوعة لطلبة المدارس من الفئات العمرية 6-12 عاماً، إذ أن الدائرة وبقيادة سعادة عفاف المري؛ تولي النشاط التطوعي جل اهتمامها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية واهتمامها بمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية، ولا سيما فئة الأطفال، حيث أن المعسكر يرمي إلى تعزيز القيم الإيجابية في نفوس صغار السن لما لذلك من انعكاسات حميدة على سلوكياتهم واهتماماتهم منذ الصغر.