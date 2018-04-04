حاكم الشارقة يتقبل التعازي في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، بقصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التعازي بوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل سموه التعازي، من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين لدى الدولة، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء، الشيخ سالم بن محمد بن سلطـان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.