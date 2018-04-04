شرطة الشارقة تعود مصابي الحوادث المرورية

الشارقة 24:

زار وفد من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة برئاسة الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، مصابي الحوادث المرورية في مستشفى القاسمي بالشارقة.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري، إن هذه الزيارات تأتي ضمن مبادرة "زيارتكم واجبة" للاطمئنان على صحة المرضى المصابين بعد نقلهم إلى المستشفيات، تعزيزاً للتواصل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع والشرطة.

وتمنى الوفد المروري للمصابين الشفاء العاجل والسلامة والعودة إلى ذويهم بصحة وعافية.

ومن جانبهم، أعرب المرضى عن جزيل شكرهم لاهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على الاطمئنان على صحتهم، لما أبدوه من مشاعر أخوية كان لها عظيم الأثر في رفع الحالة المعنوية لديهم.