شرطة الشارقة تطلق دوريات مسرعات المستقبل

الشارقة 24:

دشن العميد علي سيف النداس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة بشرطة الشارقة، دوريات مسرعات المستقبل لمدة 100 يوم، والتي يأتي إطلاقها في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.

وتختص دوريات مسرعات المستقبل بالجرائم المقلقة إلى جانب تعزيز التواجد الأمني في العديد من المناطق السكنية والصناعية والتجارية، والحد من كافة أشكال الظواهر السلبية في المجتمع.

وأكد العميد النداس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تبنّي وإطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية المختلفة التي تسهم في رفع مستوى الشعور بالأمان على مستوى الإمارة، تحقيقاً لرؤية واستراتيجية وزارة الداخلية، في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، مؤكداً أن تعاون الجمهور مع الشرطة يعد دليلاً على ارتفاع الحس الأمني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وينعكس على حماية الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن شرطة الشارقة تسعى إلى التعاون الفعال والمستمر مع كافة شرائح المجتمع من خلال حثهم على الإبلاغ عن الظواهر السلبية، من خلال الاتصال على غرفة العمليات المركزية على الرقم 999 في الحالات الطارئة والحوادث البليغة، والرقم 901 في الحالات غير الطارئة والحوادث البسيطة.