سلطان القاسمي وسعود المعلا وسعود بن صقر يتقبلون التعازي في وفاة أحمد القاسمي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، بقصر البديع، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة العزاء من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة فود الدوائر المحلية المدنية والعسكرية في حكومة الشارقة والمؤسسات العلمية والثقافية.

حضر العزاء إلى جانب سموهم الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ سالم بن محمد بن سلطـان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.