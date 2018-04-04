"اجتماعية الشارقة" تطلق مؤتمرها التاسع 2018

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عن إطلاق مؤتمرها للخدمة الاجتماعية في نسخته التاسعة لعام 2018، تحت شعار "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة" ليناقش دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة من 23 و24 من شهر أبريل الجاري؛ في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة.

ويهدف المؤتمر الذي يُعقد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، ورئيس المجلس التنفيذي؛ إلى مناقشة مدي ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015-2030، واحداث التغيير لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.

كما سيحقق المؤتمر عدداً من الأهداف تتمثل؛ في خلق بيئة مثلى لتحقيق الإبداع من خلال طرح رؤي متجددة ومواكبة الأطروحات العالمية في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص للباحثين والمهتمين بالخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي، إلى جانب إبراز دور الخدمة الاجتماعية في سياسات الضمان الاجتماعي بما يحقق للمجتمع أنماط الرفاهية الاجتماعية، وكذلك يبحث المؤتمر في قضايا بناء الشراكات المحلية والوطنية بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أحمد إبراهيم الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة؛ إن المؤتمر في دورته التاسعة، وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين؛ جاء ليتناول دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة؛ حيث كانت فلسفة التنمية المستدامة دوماً تمثل نهجاً ورؤية استشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً إلى أن المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته في 23 من الشهر الجاري؛ سيُستهل بجلستين وأربعة محاور، فيما يتضمن اليوم الثاني من المؤتمر 8 ورش عملية مكثفة تنظم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع التابع لجامعة الشارقة؛ وذلك لإكساب المشاركين المهارات المعرفية والتطويرية لبناء قدراتهم المهنية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل المؤتمر فرصة اللقاء في كل عام لمناقشة أفضل الممارسات في الخدمة الاجتماعية والمبادرات الرائدة في تحقيق الريادة في الخدمة الاجتماعية، لتحقيق آمال وتطلعات المستفيدين منها، والارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وفي السياق ذاته؛ أشار الدكتور فاكر الغرايبة الأستاذ المشارك في العمل الاجتماعي في جامعة الشارقة؛ إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تنفرد بدور ريادي ومميّز على مستوى الوطن العربي بتنظيمها المؤتمر السنوي للخدمة الاجتماعية ولتسع سنوات متتالية، لافتاً إلى أن المؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي للعمل الاجتماعي بشعار: "تعزيز المجتمع والتنمية المستدامة"، الأمر الذي يعكس الرؤية العالمية للمؤتمر في العمل على تعزيز المجتمعات والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والصحية والبيئية وهذا ما تعكسه عناوين جلسات المؤتمر والخبراء المشاركين فيه.

وأفاد فاكر، إلى أن رؤية المؤتمر قائمة على تطوير الخدمة الاجتماعية بشقيها المعرفي والمهاري؛ ولذا فالمؤتمر يستضيف اكاديمين وخبراء عالميين وإماراتيين لتقديم أوراق عمل تعكس آخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في مجال العمل الاجتماعي وورشات عمل لتطوير مهارات المشاركين من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الحالات المختلفة بصورة مباشرة.

ويضيف إلى أن هذا المؤتمر يعد رافداً رئيسياً لمؤسسات العمل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسهم في تطوير أسس وبرامج التدخل المهني للأخصائيين الاجتماعيين.

علماً أن عملية التسجيل تتم عن طريق منصة إلكترونية، وتدعو الدائرة كل من يرغب في المشاركة من المؤسسات والأفراد في داخل الدولة وخارجها، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، https://sssd-apps.shj.ae/cnf.