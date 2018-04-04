"الشارقة للاتصال" ينظم ورشة حول الصحة والسلامة

الشارقة 24:





نظم مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة توعوية لموظفي المركز حول الصحة والسلامة والبيئة في العمل، وذلك لحرص الإدارة والتزامها الدائم بتطبيق معايير البيئة والسلامة العامة، وهدفت الورشة التي حضرها موظفي المركز إلى توضيح كيفية حماية العاملين بالمركز، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التدقيق البيئي والداخلي وكيفية التعامل في حالات الطوارئ، بهدف رفع مستوى الوعي.

واستعرض إبراهيم البلوشي المدرب المعتمد ومهندس الصحة والسلامة والبيئة، خلال الورشة، أهم الأسس والقيم التي يعمل بموجبها المركز فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، وتناولت الورشة الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها، والمخاطر في السلامة والصحة المهنية وكيفية السيطرة عليها، والسلامة الغذائية وأهميتها في العمل ودور لجنة الأمن والسلامة في السيطرة على المخاطر والتدقيق الداخلي، وتقييم المخاطر في بيئة العمل ومعدات السلامة الواجب توافرها في بيئة العمل.

كما استعرضت الورشة الأدوار والمسئوليات وعملية إدارة المخاطر وكيفية الإبلاغ عن الحوادث وخطة إدارة الطوارئ، إضافة إلى دور الفريق في عملية التوجيه للأمور الطارئة، لجميع إجراءات وممارسات العمل التي تدعم برامج الصحة والسلامة والبيئة، وفي ختام الورشة تم عرض الأدوات والمعدات اللازمة للصحة والسلامة.