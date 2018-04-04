نادي الذيد الرياضي يكرم أعضاء المجلس البلدي ويشيد بجهودهم

الشارقة 24:

كرم مجلس إدارة نادي الذيد، في احتفالية نظمها بمقره، أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدنية الذيد السابقين، وذلك تعبيراً وتقديراً للجهود التي قدموها في دعم الفعاليات الرياضية والثقافية للنادي.



وأوضح سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي أن التكريم هو أقل واجب لرد الجميل والعرفان للمجلس البلدي السابق على الإنجازات التي حققها وعلى الشراكة المجتمعية مع النادي، والتي كان لها طيب الأثر في إنجاح الفعاليات الوطنية والمجتمعية، التي شارك النادي مع المجلس في تنظيمها ورعايتها.

من جانبه، تقدم محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد السابق بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي الذيد على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة المتميزة.



بدوره، أثنى خليفه الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد السابق على طيب التواصل والتعاون البناء الذي لمسه من نادي الذيد، والذي أسهم في إنجاح الفعاليات التي أقامها المجلس البلدي السابق بالشراكة مع عدد من المؤسسات.