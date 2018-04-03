"محمد بن راشد للابتكار" و"شراع" يتعاونان لدعم ريادة الأعمال

الشارقة 24 – وام:



وقع صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"-المؤسسة الحكومية غير الربحية التي تدعم روّاد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم تنمية وتطوير المنظومة الحيوية للابتكار في الدولة.



وقع المذكرة كل من هيثم قمحية الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونجلاء المدفع مدير عام "شراع"، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين.



وبموجب هذه الاتفاقية، سيدعم الصندوق جهود المركز، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بتوفير ضمانات ائتمانية للمشاريع المبتكرة، وسيقوم "شراع"، بإرسال معاملات التمويل المحتملة إلى الصندوق، والتي ستشمل شركات ناشئة ورواداً ومبتكرين، كما سيوفر المزيد من فرص التدريب، في مجال ريادة الأعمال وتنمية المهارات لأصحاب المشاريع في الصندوق.



ويضم المركز، 4200 من رواد الأعمال الطموحين، و30 فريقاً في حاضنة الأعمال، و15 فريق عمل في وحدة تسريع الأعمال.



وقال هيثم قمحية إن بيئة الابتكار في الإمارات تشهد نمواً متسارعاً، ومن خلال بناء منظومة متطورة للابتكار سترسخ مكانة الدولة كمركز للأفكار الرائدة على مستوى العالم، وستواصل تسهيل وتسريع ودعم الابتكار المؤثر لشعبها وللعالم، مشيراً إلى أن الصندوق، يعمل على دعم نمو الشركات المحلية، ومن خلال دعم شراع، سنوفر لأصحاب المشاريع في المركز التأييد المالي اللازم، ليتمكنوا من تحقيق النمو والتوسع.



من جانبها، قالت نجلاء المدفع إن مركز شراع يسعى إلى رعاية وبناء وتعزيز منظومة حيوية مزدهرة للابتكار وريادة الأعمال في الإمارات.