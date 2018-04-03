شرطة الشارقة تواصل حملة "اعبر بأمان"

الشارقة 24:

تواصل إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة حملة سلامة المشاة على الطرقات تحت شعار (اعبر بأمان)، بهدف الحد من حوادث الدهس وتعزيز الثقافة المرورية لكافة مستخدمي الطريـق، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وتشمل الحملة توزيع مطويات بعدة لغات على مستخدمي الطريق من قائدي المركبات والمشاة وعلى المحلات التجارية المجاورة لتلك الشوارع التي تكثر فيها حوادث الدهس وتوجيه النصائح والإرشادات لهم، إضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجمعية الهندية والباكستانية، إلى جانب التوعية عبر الحسابات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأوضح الرائد عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات أن هذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية المرورية لجميع مستخدمي الطريق لتفادي حوادث الدهس التي يتعرض لها المشاة وكذلك لترسيخ الوعي بأهمية سلامة المشاة بين مختلف شرائح المجتمع والوقاية من هذه الحوادث.