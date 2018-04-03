انطلاق معرض "الساعات والمجوهرات" في إكسبو الشارقة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ44 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2018، في مركز إكسبو الشارقة.

وعقب الافتتاح، تجول الشيخ خالد بن عصام القاسمي، في أرجاء المعرض الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته لغاية 7 إبريل الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية العالمية الرائدة، في مجال تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ.

والتقى الشيخ خالد بن عصام القاسمي، خلال الجولة، عدداً من العارضين ومسؤولي الأجنحة الوطنية، حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 500 عارض، من أبرز الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات.

رافق الشيخ خالد بن عصام القاسمي، خلال الجولة، الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة وليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومجلس إدارة إكسبو الشارقة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة.

كما حضر حفل افتتاح المعرض، عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

واطّلع الشيخ خالد بن عصام القاسمي، خلال الجولة، على أحدث الابتكارات والتصاميم العالمية المعاصرة والتقليدية، وآخر خطوط الموضة، وتفقد الجناح الوطني الهندي، الذي يُعتبر الأكبر في المعرض، حيث يضم تحت مظلته 60 شركة تعرض أحدث إبداعاتها لهذا الموسم.

كما تفقد جناح هونغ كونغ، الذي يضم 58 عارضاً إلى جانب أجنحة عدد من الدول الأخرى الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها إيطاليا وماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلاند.

وأشاد رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، بقدرة إكسبو الشارقة، على تنظيم معرض الساعات والمجوهرات مرتين سنوياً، مع المحافظة على جودة ونوعية الحدث وسمعته المرموقة ومكانته الرائدة على المستوى الإقليمي، معتبراً أن استقطاب أكثر من 500 عارض في دورته الرابعة والأربعين، هو مؤشر واضح على مدى تنامي دور المعرض، وتزايد أهميته بالنسبة لشريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار والخبراء والعاملين، في مجال صناعة وتصميم الساعات والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، وهو ما يُعزز تحوله إلى أحد أكبر الأحداث الاقتصادية الدولية التي تستضيفها الإمارة.

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص غرفة الشارقة على دعم وتمكين مركز إكسبو الشارقة من مواصلة نجاحاته، في تنظيم الفعاليات والأحداث الدولية الرائدة التي تحظى برضا مجتمعات الأعمال في الدولة والمنطقة.

واعتبر سعادة العويس، أن المعرض بات من الأحداث الاقتصادية الثابتة على جدول فعاليات مركز إكسبو الشارقة السنوية، في ضوء نجاحه المتواصل على مدى الأعوام الماضية، وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دعمت وللعام الثاني على التوالي، مصممات المجوهرات الإماراتيات، وذلك ضمن جهودها المستمرة في دعم مشاريع الشباب والترويج لها في كافة المعارض التي تحظى بدعم الغرفة.

من جهته، قال سعادة سيف محمد المدفع إن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، يواصل نجاحاته وحضوره المتنامي واستقطابه، لأهم المصنعين والمصممين والعلامات التجارية، من مختلف دول العالم، محافظاً على صدارته كأحد أهم الأحداث من نوعه على مستوى المنطقة، ومستفيداً من جودة الخدمات التي يقدمها مركز إكسبو الشارقة للعارضين ومن ارتفاع الطلب على الذهب المجوهرات والساعات، باعتبارها من الهدايا ذات القيمة الاقتصادية، وكذلك من الإقبال المتزايد من جانب الزوار للاستفادة من العروض المغرية والجاذبة وفرص الربح الوفير، التي يمنحها للمستهلكين الراغبين بشراء الذهب والمجوهرات، لأغراض الزينة أو الاحتفاظ بها.

واعتبر سعادته أن نجاح المعرض، يستند إلى قوة ومتانة سوق الذهب في دولة الإمارات التي تُعتبر من أهم الدول المصدّرة للذهب، واحتلالها مرتبة متقدمة عالمياً لجهة متوسط استهلاك الفرد من الذهب، وخاصة في ضوء ارتفاع القوة الشرائية وتنوع الجنسيات المقيمة على أرضها وارتفاع معدل استمرار الشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات في الدولة، إلى جانب فرادة القطاع السياحي في الإمارات، وتعدد المهرجانات التجارية التي تقام في مختلف مدن الدولة على مدار العام.

وأشار سعادة المدفع، إلى أن الدورة المقبلة من المعرض، ستشهد تخصيص منصة لشركات المجوهرات اليابانية، حيث سيزور المعرض يوم السبت المقبل، وفد تجاري ياباني للاطلاع على الأجنحة المشاركة، والتعرف عن قرب على أذواق الزوار، وتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الـ44 أعداداً كبيرة من الزوار.