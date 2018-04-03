ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي

الشارقة 24 – وام:

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة، والذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وجاء في البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين المغفور له، الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح الثلاثاء. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقرر الحداد الرسمي في إمارة أم القيوين 3 أيام، ابتداء من يوم الأربعاء.