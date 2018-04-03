"استشاري الشارقة" يستقبل وفداً برلمانياً روسياً

الشارقة 24:

استقبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مقره، الثلاثاء، وفداً برلمانياً روسياً- كازاخستانياً.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة العلاقات الحكومية وحمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، بجانب حضور محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، وعبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة وأيمن عثمان الباروت رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، والعديد من كوادر المجلس الاستشاري.

ترأس الوفد الروسي الكازاخستاني الدكتور أندري يورييفتش بليانينوف، أمين عام برلمان (أسمبلي) لشعوب أوروبا وآسيا، والدكتورة سفيتلانا كانستنانتينفا عضو مجلس الدوما الروسي سابقاً.

ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بأعضاء الوفد الروسي الكازاخستاني، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة والتعاون البناء بين إمارة الشارقة وروسيا.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن إمارة الشارقة حريصة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مد جسور التعاون وبناء صداقات قوية مع الدول والشعوب ما يعود بالفائدة والخير على الجميع من خلال تعزيز العلاقات وتحقيق التقارب والتبادل الثقافي في كافة المشاريع والبرامج المشتركة.

بعدها قدم حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة شرحاً عن أبرز أعمال المجلس الاستشاري واختصاصاته ولجانه وعلاقته بالدوائر والجهات الحكومية وتواصله مع المواطنين.

كما قدم أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس تصوراً لأعمال الأمانة العامة للمجلس ودورها في الإعداد للجلسات وزيارات اللجان والقيام بالأعمال الموكلة إليها لتحقيق رؤية المجلس في أن يكون عوناً للحاكم.

وجرى خلال اللقاء استعراض التجربة الانتخابية بكافة أبعادها في إمارة الشارقة.

وفي نهاية الزيارة قدم المجلس درعاً تذكارية للوفد الروسي، مؤكداً أهمية استمرار العلاقات المتميزة بين إمارة الشارقة وروسيا والعمل على تطويرها وتنويعها بما يخدم المصالح المشتركة.