بلدية الشارقة تحتفي باليوم العالمي للتوحد

الشارقة 24:

احتفت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، باليوم العالمي للتوحد، والذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام، حيث توشح مبنى البلدية باللون الأزرق، للتوعية بهذا اليوم، والتأكيد على تقديم الدعم لهذه الفئة من المجتمع، كما استقبلت البلدية أطفال قسم التوحد في مركز "أولادنا" لذوي الإعاقة، ونظمت لهم أنشطة مختلفة لإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، وعدد من الموظفين، والمراجعين.

وأكد الطريفي أن بلدية مدينة الشارقة تولي أهمية كبيرة في الاحتفال والاحتفاء في مختلف المناسبات سواء كانت محلية أو عالمية، حرصاً منها على دعم الجهود المبذولة في مختلف المجالات، وجاء احتفاؤها باليوم العالمي للتوحد للتأكيد على ضرورة التوعية بهذا اليوم وهذا المرض، وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة التي تختلف عنا كما نختلف نحن عن بعضنا البعض، إلا أنها تتميز بإصرارها على تحقيق أحلامها، وتحاول أن تندمج في المجتمع بشكل أكبر، وهذه مسؤوليتنا جميعاً بضرورة تضافر جهود الأسرة والمجتمع لدمجهم وإعطائهم الفرصة في التميز وكل حقوقهم.

ولفت الطريفي أن البلدية قامت بتزيين مبناها الرئيسي باللون الأزرق للتوعية بهذا اليوم للموظفين والمراجعين، كما قامت بتكسية بعض المواقف في منطقة المجاز بشعار اليوم العالمي للتوحد، لتوعية أفراد الجمهور أيضاً وضرورة تضافر الجهود لأجلهم وتمكينهم وحفظ حقوقهم.

من جانبها ثمنت مها العازار المدير العام لمركز أولادنا لذوي الإعاقة جهود بلدية مدينة الشارقة في دعمهم، كما أشادت بحفاوة الاستقبال والفعاليات التي نظمتها البلدية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال في يومهم العالمي.