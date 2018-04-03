ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي نص البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي، ووالد كل من الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 16 رجب 1439 هجرية 3 إبريل 2018.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آلِ القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيد يوم غد الأربعاء الموافق 4 إبريل 2018 عند الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة "الجبيل".

وتتقبل التعازي للرجال في قصر البديع بدءاً من يوم غد ولمدة ثلاثة أيام.

كما وتتقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الشيخ محمد بن سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة شرقان مقابل مسجد البراء بن عازب.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم غد الأربعاء.