"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تختتم دورة "علمني ديني" للفتيات

الشارقة 24:

تزامناً مع إجازة الربيع المدرسية، وإيماناً منها بأهمية اغتنام الوقت في تنمية مهارات النشء وتعزيز القيم الإيجابية، نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بمقرها في ضاحية الرحمانية، دورة تربوية للفتيات تحت شعار "علمني ديني"، على مدى أربعة أيام، مستهدفة الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 17 سنة، وشارك في تقديمها عدد من الواعظات بالشؤون الإسلامية.

وتضمنت الدورة التي شهدت إقبالاً كثيفاً من الطالبات، فئتين عمريتين: هما فئة الناشئات من عمر 9 سنوات إلى 13 سنة، وفئة الفتيات من عمر 14 سنة إلى 17 سنة.

وقدمت الواعظتان ابتسام بوسمنوه، وفاطمة عبد الله للناشئات جملة من الدروس والورش التفاعلية وجلسات العصف الذهني والمسابقات التي تسهم في تعزيز وترسيخ السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية والآداب الإسلامية لدى الفتيات، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ التربية الأخلاقية والاعتناء بها ضمن المسيرة التعلمية للأبناء.

بينما استهدفت الواعظة سميرة الشيزاوي من خلال ما قدمته للمشاركات من فئة الفتيات إلى إكسابهن المهارات اللازمة للارتقاء بالذات، وتوجيههن إلى ما يفيدهن في التخطيط الأمثل لإدارة الوقت، كما تم تدريسهن مسائل من فقه الصيام والعبادات وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان الفضيل.