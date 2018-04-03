"استشاري الشارقة" يناقش الخميس مشروع قانون الوقف

مبنى المجلس الاستشاري

الشارقة 24:



يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 14 صباح الخميس، الموافق 5 أبريل، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.



يناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، وطالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار بالدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام.