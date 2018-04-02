مليون و300 ألف درهم إجمالي مبيعات "المالح والصيد البحري" في دبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اختتمت بلدية مدينة دبا الحصن، الأحد، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "المالح والصيد البحري" الذي أقيم بحديقة الشاطئ، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن نجاح لافت للدورة السادسة للمهرجان، من حيث حجم المشاركة، والإقبال الجماهيري، وحجم المبيعات، والتفاعل الإعلامي الذي صاحب المهرجان.

تفصيلاً، كشفت اللجنة عن تحقيق إجمالي مبيعات بلغ مليوناً و300 ألف درهم، شملت مبيعات الأسماك والأسماك المملحة ومنتجات الأسر المنتجة المشاركة، كما بلغ عدد زوار المهرجان منذ انطلاق فعالياته وحتى ختامها 15 ألف زائر.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن تمديد فعاليات المهرجان ليوم إضافي نتيجة للإقبال الكبير من الزوار، وبناء على طلب العارضين والجهات المشاركة والتي زاد عددها عن 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

عروض فنية وتثقيفية

وكان اليوم الأول للمهرجان قد شهد عرضاً مميزاً لأوبريت "تواليف بحرية" من تأليف وإخراج محمد راشد رشود، وإنتاج بلدية دبا الحصن، وبمشاركة عدد كبير من الممثلين وطلبة المدارس، وسلط الأوبريت الضوء على مهنة وتاريخ صناعة المالح في دبا الحصن.

وطوال أيامه، تضمن المهرجان التراثي الكبير عروضاً استعراضية وفنية مميزة، وورش تعليمية وتثقيفية عن طبخ وصناعة منتجات المالح، ومنها صناعة السحناء والخل والسمن وكيفية تصنيع المالح واليوبل (الكسيف).

كما احتوى المهرجان على العديد من منافذ البيع التي تنوعت فيها معروضات المالح، بأنواعه المشهورة لدى الإماراتيين، كالقباب والكنعد والخباط، فضلاً عن زوايا أخرى عرضت صناعات تقليدية متنوعة تتعلق بالثروة السمكية، إضافة إلى متحف بحري شامل، وركن للسيارات الكلاسيكية القديمة، وأركان خاصة بالأعمال اليدوية من المواد البحرية. إضافة إلى توفر العديد من المحال ومنافذ بيع الأسماك الطازجة بأنواعها الكثيرة والمعروفة لدى سكان المنطقة، كما اشتمل المهرجان على عروض للأسماك المجففة، ومنها "العوال والسحال والقاشع".

مشاركات رسمية

تنوعت مشاركات الدوائر ومؤسسات المجتمع المحلي في المهرجان، فشاركت جمعية دبا الحصن للصيادين، بعرض نماذج من القوارب والسفن المستخدمة في الصيد، فيما شارك متحف الشارقة البحري في فعاليات المهرجان من خلال عرض لمعروضات بحرية قديمة، وتنظيم ورش لفلق المحار، إضافة إلى محاضرات وفيديو وثائقي لتعريف الجمهور بما لديهم من كنوز ثمينة وقديمة.

وتضمنت معروضات الأسر المنتجة في المهرجان، الإبداعات الكثيرة التي تنتجها كالعطور والبخور والخل والبهارات والمنتجات الشعبية التي تستخدمها الأمهات والتي تكاد ألا تكون موجودة إلا لدى هذه الأسر المنتجة.

وشارك مركز شرطة دبا الحصن الشامل، في فعاليات الموسم السادس من المهرجان، بتنظيم ركن لمطبوعات أمنية، تهدف إلى توعية الجمهور الزائر حول مختلف حملات شرطة الشارقة، بهدف استثمار هذه التجمعات لتحقيق الفائدة لأفراد المجتمع.

كما كان للدفاع المدني مركز دبا الحصن، زاوية خاصة في المهرجان، قدم من خلالها شرحاً للزوار عن مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للحريق الخاصة بالمنازل، لتعريفهم إليها وتشجيعهم على تركيبها في منازلهم لما في ذلك من حفاظ على سلامتهم.

وسعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال مشاركتها في المهرجان، إلى توضيح جوانب الممارسات الخاطئة لمرتادي المناطق البحرية وتوعيتهم حول آثارها الضارة، إضافة إلى تثقيف الزوار بالتراث البحري.