"تطوير معايير العمل" بالشارقة تنظم المهرجان الرياضي العمالي الأول

الشارقة 24:

تشهد فعاليات المهرجان الرياضي العمالي الأول، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة "بي اند بي" للخدمات الرياضية، كل يوم جمعة، إقبالاً واسعاً من شريحة العمال الذين تفاعلوا كثيراً مع الفرق التي تنافست في كافة مسابقات المهرجان الذي انطلقت في 16 مارس الماضي، ويستمر على مدار شهرين تقريباً.

وفي هذا السياق، أعرب سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الفرق المتنافسة حتى الآن في المهرجان الرياضي العمالي الأول، وقال: "لقد عكست فعاليات المهرجان الروح الرياضية التي تمتعت بها الفرق المتنافسة في مختلف الرياضات التي أقيمت في إطار المهرجان، الذي نسعى فيه الى ترسيخ مفهوم الرياضة للجميع بين كافة شرائح المجتمع، إيماناً منا بقدرة الرياضة على رفع مستويات اللياقة البدنية لدى فئة العمال، ومساهمتها في إذكاء روح المنافسة فيما بينهم".

وأضاف رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: "بلا شك أن إقامة المهرجان الرياضي العمالي الأول، يعكس وجه الشارقة المشرق، ويؤكد على مدى حرصها في المحافظة على حقوق العمال، حيث نسير في ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حثنا على ضرورة نشر ثقافة التسامح والسلام بين كافة شرائح المجتمع، وصيانة حقوق الجميع"، مشيراً إلى أن المهرجان شكل فرصة لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، لتعريف كافة المشاركين في الفعاليات، بحقوقهم والتزاماتهم تجاه المجتمع.