"الشارقة الخيرية" بالبطائح تنظم ملتقى "الأعمال الإنسانية"

الشارقة 24:



تنظم جمعية الشارقة الخيرية، فرع البطائح، ملتقى الأعمال الإنسانية والخيرية، بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة البطائح، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، الأربعاء 4 أبريل، الساعة العاشرة صباحاً بمقر نادي البطائح الثقافي الرياضي.



وصرح سعيد مطر الطنيجي، مدير جمعية الشارقة الخيرية، فرع البطائح، أن ملتقى الأعمال الإنسانية والخيرية، يقام بمناسبة عام زايد، وتحت شعار اعمل خيراً واصنع فرقاً، حيث أن دولة الإمارات منذ تأسيسها، اتخذت العمل الخيري والإنساني منهجاً.



وأضاف الطنيجي، أن هذا الملتقى يرتكز على عدة محاور رئيسية لدعم العمل الخيري والإنساني، مع عدد من المبادرات الإنسانية والخيرية، التي سوف يتم إطلاقها خلال الأيام القادمة، بهدف تنمية الإحساس بالمسؤولية المجتمعية.



وضمن محاور الملتقى، سوف يلقي الدكتور عبد الله الكمالي، محاضرة عن العمل الإنساني والخيري، وأثره في المجتمع.