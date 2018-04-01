"خيرية الشارقة" توزع مواد غذائية على العمال بالإمارة

الشارقة 24:

دشنت جمعية الشارقة الخيرية، الجمعة، من مسجد السلف الصالح مبادرة "وجبة الخير"، ضمن مبادرات الجمعية في عام زايد، وتماشياً مع سياستها في مد يد العون لكل محتاج، وقد اشتملت المبادرة على توزيع المواد الغذائية على العمال والأسر المتعففة.

وذكر سلطان مطر بن دلموك المدير التنفيذي بالإنابة أن الجمعية جهزت نحو 1000 وجبة غذائية من الأرز واللحوم والفواكه والعصائر المبردة، وتم توزيعها من قبل موظفي الجمعية على العمال ذوي الدخل المحدود عقب الانتهاء من صلاة ظهر الجمعة، وذلك لتعزيز الاهتمام بشريحة العمال ذوي الدخل المحدود ودعمهم، وإطعام الطعام التي تمثل إحدى الأعمدة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت المبادرة إقبالاً وترحيباً من قبل المستفيدين، وقد ارتسمت السعادة على وجوههم وعمتهم الفرحة متوجهين بالشكر الجزيل إلى الجمعية والقائمين عليها وكل من يدعم مشاريعها وأنشطتها الخيرية.

وأوضح بن دلموك أن الجمعية تقدم مساعداتها الشهرية لأكثر من 900 أسرة متعففة من معدومي الدخل، وذلك لتحسين مستوى المعيشة وصون كرامتهم وأدميتهم، ومحاربة ظاهرة التسول للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة الشارقة عنوان الإشراق والبهجة والابتسامة.