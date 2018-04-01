بلدية الحمرية تنظم فعالية "الربيع" بحديقة السيدات

الشارقة 24:

أطلقت بلدية الحمرية بحديقة السيدات بالحي الشرقي بمنطقة الحمرية، تزامناً مع عطلة الربيع الحالية لطلبة المدارس، عدداً من الأنشطة الممتعة والفعاليات الاجتماعية التي تتلاقى وأهدافها في تعزيز الترابط الأسري.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن الخطة السنوية لفعاليات بلدية الحمرية المتنوعة، والساعية إلى تحقيق السعادة لأبناء المنطقة وأهاليهم.

وأشار إلى أن تلك الفعاليات تمثل كوكبة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة التي تقام في إحدى حدائق منطقة الحمرية، وتحقق مناخاً تنافسياً.

وأكد مبارك الشامسي أن هذا المهرجان، الذي تتواصل فعالياته على مدى 15 يوماً، يستهدف مواصلة دور بلدية الحمرية في دعم وتنظيم مختلف المهرجانات والمناسبات الاجتماعية في الحدائق، علاوة على المساهمة في تعزيز ثراء المنطقة وتقديم الفعاليات المفيدة لأفراد المجتمع.