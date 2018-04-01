"موارد الشارقة" تنظم برنامجها التدريبي "التخطيط الاستراتيجي"

الشارقة 24:

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الأحد، برنامجها التدريبي "التخطيط الاستراتيجي"، الذي سيتم تنفيذه على هيئة سلسلة تدريبية متواصلة تغطي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وفق مجموعات تدريبية منظمة، وتقام تحت شعار "تقييم الأداء.. نماء وارتقاء".

واستهدفت المجموعة الأولى للبرنامج مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وأقيمت بمقر دائرة الموارد البشرية باللية.

وقال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية ارتأت الدائرة ضرورة تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بغية تعزيز التطبيق السليم لنظام تقييم الأداء بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، من خلال ربط أهداف موظفيها الفردية بخطط الجهات الحكومية بإمارة الشارقة الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك لشحذ جهود وطاقات الموظفين نحو تحقيق رؤى واستراتيجيات حكومة الشارقة.

وأضاف بأن هذا البرنامج جاء بهدف تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى المشاركين، وربطها بالأهداف الفردية للموظفين وصولاً إلى تحقيق الالتزام، والرضا الوظيفي، ورفع مستوى الجودة في العمل بما يساهم في تحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

وأكد بأن الدائرة تسعى من خلال سلسلة برامجها التدريبية التي تقام تحت شعار "تقييم الأداء.. نماء وارتقاء"، إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على نظام تقييم الأداء، باعتباره أداة فاعلة في تشجيع الموظفين على التقييم الذاتي لأعمالهم، ومرجعاً لإرساء فرص العدل والشفافية والمساواة بين الموظفين، ومحفزاً للتطوير والتحسن المستمر، كما يسهم بفاعلية في تخطيط المسار الوظيفي للموظف، وتعزيز فرص النمو والترقي الوظيفي.

وتركزت محاور البرنامج التدريبي على التعريف بالاستراتيجية الحكومية والمؤسسية، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأهداف الفردية، وأساليب تطوير الأداء والتقييم الوظيفي للفرد، ورفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية لدعم الاستراتيجية الحكومية، وتمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية.

كما تناول البرنامج عدداً من المحاور الهامة، أبرزها: التخطيط الاستراتيجي، وصياغة الأهداف الذكية، ونظام تقييم الأداء بحكومة الشارقة، كما تطرقت إلى مساعي حكومة الشارقة في رسم المسار الصحيح لموظفيها، وبناء قواعد العمل على أسس من الوضوح في الرؤية والرسالة والأهداف، موضحاً أهمية التطوير والابتكار في العمل، ودوره في دعم وتشجيع الموظف وترجمة أفكاره إلى واقع ملموس ببذل المبادرات ووضع المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء والعمل.

واستعرض البرنامج أهمية العمل وفق منظومة محددة لتحقيق الأهداف، ووضع آلية تنفيذية ضمن فريق عمل واحد، وعرف بنظام تقييم الأداء ودوره في قياس مستوى أداء الموظف، وميزاته من حيث الشفافية والمشاركة والتشجيع.