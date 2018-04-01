"كهرباء الشارقة" تنفذ خطة لاستبدال 400 إلى 600 عداد يومياً

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في أحدث تقرير لها، أنه تم تركيب 48 ألف عداد ذكي في مدينة الشارقة حتى نهاية شهر فبراير 2018، ويتم حالياً إحلال جميع العدادات القديمة بأخرى ذكية في المناطق التجارية والصناعية بمعدل يومي يتراوح بين 400 إلى 600 عداد للاستفادة من مميزاتها.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن استراتيجية الهيئة لعام 2020 تتضمن التحول الذكي في الشبكات ومنظومة العدادات الذكية لتقديم الخدمات لأكثر من 450 ألف مشترك، وربطها بنظام القراءة عن بعد، بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين ودقة القراءة للعداد وإجراءات حساب الفاتورة وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة.

وأشار الليم إلى أنه تم تركيب أكثر من 48 ألف عداد ذكي في مختلف مناطق مدينة الشارقة حتى نهاية شهر فبراير 2018، وبدأت الهيئة تنفيذ خطة متكاملة لتغيير العدادات القديمة في عدد من المناطق التجارية والصناعية شملت المحلات في شارع واسط بمناطق الشهباء والخزامية والآبار وسمنان والمنطقة الصناعية 6 والصناعية 12 وشارع العروبة ومنطقة الغوير.

وأوضح الليم أن مشروع العدادات الذكية يهدف إلى تطبيق حلول شاملة عالية الاعتماد وقابلة للتطوير وتكون ملائمة للشبكة، وتحقيق المعايير القياسية على جميع المستويات، وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية التي تناسب متطلبات الهيئة والمشتركين، إضافة إلى تقييم الحلول التقنية في المشروع التي تناسب البيئة والظروف التشغيلية في المنطقة، وإعداد مواصفات تفصيلية لتحقيق الأهداف على المدى القصير والطويل، والتأهيل المسبق للشركات في تنفيذ مشروع العدادات الذكية.

وأكد ياسر عيسى شيري مدير مكتب العدادات الذكية أن العدادات الذكية تحقق العديد من المزايا والاستفادة للطرفين "الهيئة والمشتركين"، حيث تتميز بمساعدة الهيئة في الحصول على نتائج دقيقة، وتخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة الاستهلاك، وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد، نتيجة لأن هذه العدادات لا تتعرض للأعطال، لعدم وجود أجزاء ميكانيكية فيها، ويعتبر مشروع تركيب العدادات الذكية، كمشروع نموذجي، أحد المشروعات الطموحة.

وأشار إلى أن العدادات الذكية التي تم تركيبها في مدينة الشارقة تضمنت تركيب 41,563 ألف عداد جديد، واستبدال 6370 عداد قديم بآخر ذكي، وتركيب 31 عداد لمحطات التوزيع الخاصة جهد 33/11/6.6 كيلوفولت.