عائشة القاسمي: "منتدى الاتصال" منسجم مع توجهات حاكم الشارقة

الشارقة 24:

صرحت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة حول انعقاد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، قائلة: "ينسجم شعار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته السابعة هذا العام مع التوجهات الحكومية التي تمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى الاستفادة الإيجابية من وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وتسخيرها لخدمة جميع مناحي الحياة، لاسيما المتعلقة بمجالات العمل الحكومي والمجتمعي في الإمارة، للمساهمة في النهضة المجتمعية والتنمية المستدامة والشاملة".

وأضافت مدير سجايا فتيات الشارقة: "أن استضافة إمارة الشارقة لحدث يسلّط الضوء على العلاقة بين الاتصال الحكومي وأحدث تطورات العصر، يعكس حرص الإمارة على مواكبة التطورات التقنية، ويؤكد على استضافة نخبة من أبرز المتخصصين بهذا المجال الذين أسهموا خلال جلسات المنتدى الحوارية والتفاعلية في إطلاع الحضور على أحدث المعارف الخاصة بمجالات التقنية، خصوصاً المشاركات من القيادات النسوية اللواتي يمثلن مُثُلاً عُليا لفتياتنا، ما يدفعهن نحو تعزيز مهاراتهن ومواهبهن، من خلال أحدث التقنيات المتبعة في عصرنا الحالي بما يخدم حاضرهن ومستقبلهن".