مجلس ضاحية الزبارة يبحث التعاون مع "بلدي خورفكان"

الشارقة 24:

استهل مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة برنامج أعماله، بزيارة إلى المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

وكان في استقبالهم راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي وسعيد عبد الله النقبي نائب الرئيس، ومحمد الجوهري، وأحمد عبد الله النقبي.

فيما ضم وفد مجلس ضاحية الزبارة محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس وخلفان صالح النقبي نائب الرئيس، وأعضاء المجلس عدنان الحوسني، وخلفان مخلوف النقبي، وخالد موسى البلوشي، وعبد العزيز الكسار وعبد الله الكابوري مدير إدارة المجالس.

بحث الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين مجلس ضاحية الزبارة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان، وتكامل الجهود لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته، وتفعيل دورهما في إيجاد حلول لبعض الصعوبات التي تواجه أهالي المنطقة.