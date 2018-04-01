مجلس أولياء الوسطى يطلع على جهود حضانة البستان في تنمية قدرات الأطفال

الشارقة 24:

اطلع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على جهود حضانة البستان في مدينة الذيد، ودورها في تنمية قدرة الطفل على التعبير والتواصل مع المحيطين به، وزرع الثقة في نفوس 140 طفلاً.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمدارس والروضات والحضانات لعام 2018 لمتابعة الأمور التربوية، وليكون داعماً ومسانداً للميدان التربوي.

قدمت المديرة شرحاً عن جهود الحضانة في تعليم الأطفال وتنمية المواهب.

ثم تفقد الوفد الفصول والتقى الطلبة الصغار، وشاركهم عدداً من الأنشطة، واستمع الوفد إلى تجربة الموظفات مع الأطفال.

رافق راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس، الدكتور علي سالم الطنيجي، وسعيد عبيد بالليث، وسالم بن لاحج الكتبي.