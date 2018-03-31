سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزة بلقب منشد الشارقة الصغير

الشارقة 24:

حصدت الطالبة مريم محمد ماجد، من مدرسة النوف بالشارقة، لقب منشد الشارقة الصغير في دورته الرابعة، الذي تنتجه وتقدمه مؤسسة الشارقة للإعلام، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بعد منافسات قوية بين 8 مشاركين، احتضنتها خشبة مسرح المدينة الجامعية بالشارقة أمس الجمعة.

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الفائزة باللقب إلى جانب الفائزين بالمركزين الثاني والثالث، وهما الطالب عبد الرحمن نبيل رجا، من مدرسة النور الدولية بالشارقة، ومنى سلمان أحمد الحوسني، من مدرسة الحيرة بالشارقة، خلال حفل بُثّ على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون الشارقة، وشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وكما كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كلاً من المتسابقين المتأهلين إلى الدور النهائي، حيث وجه سموه بتكريم جميع المتأهلين إذ ليس هناك خاسر بينهم.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "يعكس منشد الشارقة الصغير الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الشارقة للإعلام لإثراء المشهد الثقافي بالإمارة، إذ تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد بيئة متكاملة وداعمة للفن الهادف، تتوفر فيها كل المحفزات التي من شأنها تشجيع الأطفال على تبني الفن الأصيل منهجاً وأسلوباً لبث القيم السامية والنبيلة في المجتمع، فضلاً عن إبراز وجه الإمارة المشرق، التي طالما سعت لدعم كل ما هو جميل وإنساني في شتى مجالات الإبداع".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "مع ختام النسخة الرابعة من البرنامج نؤكد على أن مؤسسة الشارقة للإعلام ستواصل تقديم الدعم للمواهب الواعدة، والأخذ بيدها حتى تثمر إبداعاً وفناً رفيعاً، مستلهمين في ذلك رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية دوماً إلى الاستثمار في أجيال المستقبل، استناداً على عملٍ ممنهج ومدروس يرمي إلى اكتشاف وتنمية مهاراتهم الإبداعية".

ومن جانبه قال سعادة محمد حسن خلف: "بعد مرور أربعة أعوام على انطلاقته الأولى، نجح منشد الشارقة الصغير في أن يفرد لنفسه مساحةً خاصة على الصعيد المحلي، إذ استحق لقب البرنامج الأبرز والأول من نوعه على صعيد برامج المسابقات الساعية إلى اكتشاف المواهب اليافعة في مجال الإنشاد، ونؤكد على أن الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية التي ما كان لها أن تتم لولا الدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

وأضاف خلف: "حقق البرنامج هذا العام نجاحات عديدة، حيث ارتفعت المشاركات، وشهد ميلاد العديد من الأصوات المميزة التي سيكون لها شأن كبير في مجال الإنشاد مستقبلاً، كما شهد البرنامج نسب مشاهدة عالية على شاشة تلفزيون الشارقة، وعلى حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، ومن هنا نتوجه بالشكر الجزيل إلى الرعاة الرئيسيين، والداعمين للبرنامج، وللقائمين على مدارس الشارقة، والأساتذة المشرفين على الطلبة، وفريق البرنامج، ولجنة التحكيم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في نجاح النسخة الرابعة وخروجها بهذه الحلة الزاهية".

وإلى جانب المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، شارك في الحلقة النهائية من منافسات منشد الشارقة الصغير الرابع، كلاً من ريم عبد الله علي، من مدرسة الثميد بالمنطقة الوسطى، وسالم راشد الكندي، من مدرسة عمير بن أبي وقاص بكلباء، وعائشة محمد حفيت، من مدرسة فاطمة بنت عبد الملك بكلباء، وعبد الرحمن عبد السلام الدوسري، من مدرسة العروبة الثانوية بالشارقة، ورويدا السقا، من مدرسة الإتقان الأميركية الخاصة بالشارقة.

وبدأ الحفل بنشيد جماعي حمل عنوان "سلطان القلوب"، من كلمات الفنان عبد الله الشحي، وألحان الفنان أحمد المنصوري، وتوزيع الفنان أحمد الرضوان، أعضاء لجنة التحكيم، عبّر فيه المشتركون المتأهلون للحلقة النهائية عن امتنانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه وتشجيعه لهم، ورسموا لوحة فنية بأصواتهم عكست اعتزازهم وفخرهم الكبيرين بالمشاركة في البرنامج.

وانطلقت المنافسات مع المتسابقة منى سلمان أحمد الحوسني، صاحبة المركز الثالث، حيث تغنت بأنشودة "نم قرير العين" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي يحتفي نظمها بأمجاد ومآثر مؤسس دولة الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونجحت الحوسني في إبراز جماليات صوتها وموهبتها في الإنشاد من خلالها.

وفي المحطة الثانية من المنافسة أطل عبد الرحمن عبد السلام الدوسري، الذي اختار الابتهال والتضرع حيث أدى أنشودة "أغيبُ وذو اللطائف لا يغيب" لمشاري راشد العفاسي، والتي نجح في تقديمها بأسلوب مميز نال على إثره استحسان لجنة التحكيم، تلته ريم عبد الله علي، التي أدت أنشودة "الجنة" للمنشد إبراهيم السعيد، وتلاها سالم راشد الكندي، الذي أجاد في أدائه لأنشودة "كن حضارياً".

وبأسلوبها المتفرد الذي تميزت به خلال مشوارها في نسخة هذا العام من البرنامج قدمت رويدا السقا أداءً مميزاً مزجت فيه بين مقامات متنوعة أطربت به الجمهور، حيث أكدت براعتها في الانتقال من مقام إلى آخر بأسلوب سلس، وفي حب الأوطان تغنت عائشة محمد حفيت، أصغر المتسابقين في الحلقة، بأنشودة "إلا دار زايد" التي أكدت بها موهبتها ومستقبلها الواعد في الإنشاد.

ليأتي بعدها الدور للمتسابق قبل الأخير والحائز على المركز الثاني عبد الرحمن نبيل رجا، الذي أجاد وأطرب في أدائه لأنشودة "غنيت مكة"، والتي نال بها استحسان وإعجاب لجنة التحكيم والجمهور الذي صفق له بلا انقطاع، تلته المتسابقة مريم محمد ماجد، الفائزة بلقب منشد الشارقة الصغير 2018، التي أدت أنشودة "سجدتُ" من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإنشاد أحمد بوخاطر، والتي أكدت من خلالها استحقاقها نيل لقب البرنامج لهذا العام، بعد تفاعل الجمهور وإشادة لجنة التحكيم.

ونجح المشاركون الـ 8 في الوصول إلى الحلقة النهائية من نسخة هذا العام من البرنامج، الذي يعتبر الأول من نوعه عربياً بعد تقديمهم لمستويات رفيعة نالوا خلالها اعجاب واشادة الجمهور ولجنة التحكيم، خلال تسع حلقات بثت جميعها على شاشة تلفزيون الشارقة، حيث نجحوا ببراعة واقتدار اجتياز التصفيات الأولية التي شارك فيها 735 طالباً وطالبة من مختلف مناطق إمارة الشارقة، ومنافسات الدور الأول التي شهدت تنافس 56 مشاركاً، ومنافسات الدور قبل النهائي التي شارك فيها 16 متنافساً.

ومنح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، يرافقه سعادة محمد حسن خلف في نهاية الحفل الرعاة الرئيسيين والفرعيين، والشركاء والداعمين للبرنامج دروعاً تكريمية لجهودهم الكبيرة في إنجاح نسخة هذا العام من البرنامج، وهم شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وجمعية الشارقة التعاونية، ووزارة التربية والتعليم.

واستضافت الحلقة النهائية من البرنامج فريق "نون" الفني، التابع لقناة "نون" الترفيهية الموجهة للأطفال والأسرة، حيث قدمت فواصل إنشادية وغنائية وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، وكانت الانطلاقة الأولى لهذه القناة التي تقدم مزيجاً متنوعاً من البرامج التعليمية والترفيهية الهادفة في العـام 2013، حيث تميـزت بعرض الرسـوم المتحركـة القديمة والجديدة بجودة عاليـة، التي منـها ما يُعـرض للمـرة الأولى وبشكل حصري، كما تعرض "نون" على مدار برمجتها اليومية إنتاجها الخاص من كليبات الأطفال.

ويستهدف "منشد الشارقة الصغير" الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام بالتنسيق مع منطقة الشارقة التعليمية، جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، من عمر 9-13 عاماً فتياناً وفتيات، من الذين يمتلكون أصواتاً عذبة وندية، وموهبة في الإنشاد الديني، وحقق البرنامج في أعوامه الثلاثة الماضية، إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، ما يعكس تفاعل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية مع رؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الفن الإنشادي.