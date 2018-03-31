نادي مليحة يُصقل مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية

الشارقة 24:



اختتمت مساء الخميس، دورة محادثة في اللغة الإنجليزية بنادي مليحة الثقافي الرياضي، بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعة الشارقة، ضمن مبادرات "عام زايد".



وهدفت الدورة، إلى تحسين مستويات الطلاب، وإكسابهم القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، في المجالات المختلفة.



ووزع محمد سلطان الخاصوني عضو مجلس إدارة النادي، الشهادات على الطلاب المنتسبين، وكرّم المحاضر علي هلال، تقديراً لجهوده.



وأشاد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، بفاعلية الدورة في تطوير مستوى المشاركين باللغة الإنجليزية وصقل مهاراتهم، بينما أكد الخاصوني، أن هذه الدورة استمرت لثلاثة أيام بمشاركة 20 طالباً.