سوق الجبيل بالشارقة يستعد لتنظيم فعالية "استراحة الربيع"

الشارقة 24:

بالتزامن مع بدء فصل الربيع، والإجازة المدرسية القصيرة، أعلن سوق الجبيل بالشارقة، عن تنظيم فعالية "استراحة الربيع" خلال الثالث والرابع من أبريل المُقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة، ويعد السوق أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

وستتضمن الفعاليات التي تقام على مدى يومين متتاليين تنظيم ورش عمل مختلفة بالإضافة إلى منطقة للعب الأطفال، والرسم على الوجه، ومنطقة للتلوين، إضافة إلى بعض الشخصيات المرحة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "يسعدنا تنظيم هذه الفعالية العائلية التي تحتفي بموسم الربيع، ونقدم من خلالها العديد من النشاطات التي تعكس أهمية السوق، ليس في مجال توفير المنتجات الطازجة فحسب، وإنما أيضاً في تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات وثراء أرضها وبحرها بالثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، باعتبار سوق الجبيل وجهة عائلية للتسوق".

وسيتم خلال فعاليات "استراحة الربيع" إقامة أكشاك الطعام، التي تقدم الأكلات والحلويات الشعبية، والتمور والمنتجات التقليدية، والوجبات الخفيفة، والعديد من المنتجات الأخرى التي ستتيح لأفراد الأسرة قضاء أوقات ممتعة في سوق الجبيل.

ويعتبر سوق الجبيل الواقع في شارع الميناء بمنطقة السور في الشارقة، وجهة تسويقية متكاملة لسد حاجة المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة، والخضراوات والفواكه، بأسعار تنافسية، ويضم السوق 67 محلاً لبيع اللحوم والدواجن، وقسما لبيع الأسماك، و212 محلاً للخضراوات والفواكه.