"مرشدات الشارقة" يستلهمن رؤية زايد القيادية

الشارقة 24:

تماشياً مع رسالتها ونهجها الرامي إلى الارتقاء بمهارات منتسباتها في شتى المجالات، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال الفترة من 25- 29 مارس الجاري، برنامج "القائد زايد" الذي استهدف المرشدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و15 عاماً، وهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز المهارات القيادية لدى المشاركات.

وسعى البرنامج، الذي جاء متزامناَ مع "عام زايد"، إلى إعداد جيل من الفتيات القادرات مستقبلاً على شغل المناصب والأدوار القيادية بكفاءة وفاعلية، من خلال تسليط الضوء على التجربة القيادية الرائدة لمؤسس دولة الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفي هذا الصدد، قالت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "جاء تنظيمنا لبرنامج القائد زايد، انطلاقاً من حرصنا على تعريف الفتيات بالشخصية القيادية والإنسانية الملهمة التي تميز بها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رائد ومؤسس مدرسة العمل التطوعي والإنساني في المنطقة، صاحب العطاء غير المحدود على الصعيدين المحلي والعالمي، والذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ البشرية".

وأضافت الشامسي: "سعينا من خلال هذا البرنامج إلى استلهام تجربة الوالد المؤسس لغرس قيم المسؤولية في نفوس الفتيات وتنمية المهارات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والاعتماد على النفس لديهن، وتعريفهن بالتراث والتاريخ الإماراتي العريق، حيث اكتسبن حزمة من المهارات التي تعزز فرص نجاحهن في مجال القيادة والتأثير الإيجابي في المجتمع".

وخضعت المرشدات خلال البرنامج إلى حزمة من البرامج التدريبية في تطوير الذات وغيرها، حيث تعرفن على أساليب القيادة التي انتهجها الشيخ زايد، والدروس المستفادة منها، والخصائص والسمات التي جعلت منه، رحمه الله، قائداً ناجحاً ومؤثراً، كما اكتسبن مهارات الريادة وقوة الإرادة، وبناء فريق العمل، واستثمار الموارد، والتواصل الفعال، وإحداث التأثير المطلوب في الآخرين، فضلاً عن استراتيجيات التحفيز الفعال، وكيفية تحويل الرؤية إلى واقع، ودور التخطيط الاستراتيجي في الوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتهدف مفوضية مرشدات الشارقة، التي تحظى برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى رعاية أجيال المستقبل وتحفيزهم ومدهم بمصادر الإلهام كي يكونوا مواطنين قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، والإسهام في تطوير وبناء العالم أجمع، وذلك من خلال توفير منبر للفتيات للمساهمة في إطلاق العنان لقدراتهن الكامنة وتطويرها.