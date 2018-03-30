شرطة دبا الحصن توعي زوار مهرجان المالح والصيد البحري أمنياً

الشارقة 24:



في إطار المشاركات المجتمعية، التي تحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على التفاعل من خلالها، مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، شارك مركز شرطة دبا الحصن الشامل، بالتعاون مع بلدية المدينة، في فعاليات الموسم السادس من مهرجان المالح والصيد البحري، بتنظيم ركن لمطبوعات أمنية، تهدف إلى توعية الجمهور الزائر، بمختلف حملات شرطة الشارقة.



وتأتي المشاركة، بهدف استثمار هذه التجمعات، لتحقيق الفائدة لأفراد المجتمع، وتعريفهم بما تقدمه الدوائر الحكومية المشاركة من خدمات.



ولقي جناح شرطة الشارقة بالمهرجان، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، من كافة الفئات العمرية، لاحتوائه على إصدارات أمنية متنوعة، تتناسب كافة شرائح المجتمع.