الشارقة تشارك في احتفالات وجدة عاصمة للثقافة العربية 2018

الشارقة 24:



تلقت دائرة الثقافة بالشارقة، دعوة من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، لحضور احتفالات اختيار مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية لعام 2018، في الثالث عشر من الشهر المقبل.



وأعرب سعادة عبد الله محمد العويس رئيس الدائرة، عن سعادته بتلقي الدعوة التي جاءت تعزيزاً للعلاقات والحوار الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي استمراراً للتعاون الثقافي بين مدن المغرب وإمارة الشارقة، لحضور الشارقة في الفعل الثقافي العربي، عبر مبادرات مختلفة في الوطن العربي، خاصة في المغرب، أبرزها افتتاح بيوت الشعر في تطوان ومراكش، برعاية ودعم مادي ومعنوي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وقال سعادته: بفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه، بتفعيل المشهد الثقافي العربي، تنظم الدائرة الدورة الخامسة عشرة لملتقى الشارقة للسرد، في سبتمبر المقبل، بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد في الوطن العربي والمهجر، في مدينة الرباط، لما تحظى به المملكة المغربية من مكانة، في إثراء الساحة العربية، بالمنتج الفكري والإبداعي المتميز.