قنصل الأردن يُشيد بتوجيهات حاكم الشارقة في تحفيز المفكرين

الشارقة 24 – وام:



أشاد الدكتور سائد ردايدة القنصل الأردني العام في دبي والمناطق الشمالية، بتوجيهات وتحفيز صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأصحاب الأقلام والفكر، وكل من يكون لديه مساهمة لتقديم الإجابات، على الأسئلة التي تواجه البشر.



كما نوه بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته السابعة، وغيره من المنتديات والمؤتمرات التي تهدف إلى التواصل والمعرفة.



وقال ردايدة في تصريح لـ "وام"، إن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً متقدماً في مفهوم الحوكمة، وهو العلاقة الفعالة والإيجابية بين الدولة والمجتمع وباتجاهين.