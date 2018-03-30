زينة يازجي تدعو إلى استثمار مواقع التواصل في طرح مبادرات إنسانية

الشارقة 24:



أكدت الإعلامية السورية زينة يازجي، أهمية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، في طرح مبادرات إنسانية، مشيرة إلى مشاركتها في فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بطرحها مبادرة إنسانية تحت عنوان "أم لأم"، وهي مبادرة إنسانية تتمثل بمعايدة من أمهات فنانات وإعلاميات مشهورات، للأم اللاجئة، عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولفتت يازجي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في مساندة الإنسان لأخيه الإنسان، مادياً ومعنوياً وروحياً، وتحقيق التضامن الإنساني والاجتماعي.



وعبرت الإعلامية السورية، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة السابعة من المنتدى.