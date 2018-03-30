"أطفال الشارقة" تستكشف مستقبل الاتصال بعيون الصغار

الشارقة 24 – وام:



نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن مشاركتها في الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، جلستي عصف ذهني، تحت عنوان "مستقبل الاتصال في عيون الأطفال"، بهدف تحفيز تفكير وخيال الأطفال، والتعرف على رؤيتهم لمستقبل الاتصال، خلال الـ 200 عام المقبلة.



قدمت الورشة الأولى، التي شهدت مشاركة 25 طفلاً وطفلة، مجموعة من المواضيع تحت عناوين متنوعة من بينها "متعة القراءة"، و"التلفزيون العجيب"، و"الهاتف عالم في جيبي"، و"الهوايات ومراكز التعلم والترفيه"، و"فضاء الألعاب الإلكترونية المفضل".



وتعرّف الأطفال، خلال الورشة، على أهمية القراءة ودورها في تنمية معارفهم وتوسيع مدارك تفكيرهم، وتبادلوا عناوين أبرز الكتب التي أتموا مطالعتها، خلال الفترة الماضية، واستفادوا من محتوياتها، وأكدوا اهتمامهم بقراءة الكتب الورقية والإلكترونية، على حدٍ سواء، إلى جانب القصص المصورة والمجلات.



وسلطت الجلسة، الضوء على الأساليب والممارسات، التي تساعد الأطفال على الاستفادة من مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، وخلُصت إلى ضرورة ألا تأخذ وسائل الترفيه الذكية جُلّ وقت الأطفال، كون ذلك قد يؤثر سلباً على تحصيلهم الأكاديمي، وصحتهم النفسية والجسدية، سيما ارتفاع مخاطر الإصابة بضعف النظر، في حال الإفراط في مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف النقالة.



وخرجت الجلسة الأولى، بعدد من المقترحات أبرزها أهمية وضع جدول زمني ينظم وقت الطفل، ويوازن بين واجباته المدرسية وممارسة الرياضة والترفيه، والتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وإشراك الوالدين في اختيار الألعاب الإلكترونية للأطفال، إلى جانب أهمية قراءة كتابين كل شهر كحد أدنى، على أن يكون الاطلاع بأكثر من لغة.



وجاءت الجلسة الثانية بمشاركة 25 طفلاً وطفلة، بهدف تعريف الأطفال بمفهوم الاتصال وأدواته التقليدية والحديثة، وتعريفهم على أحدث تكنولوجيات الاتصال الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على ابتكار وسائل اتصال جديدة، تسهل الحياة وتخدم المجتمعات مستقبلاً.



وطرح المشاركون خلال الجلسة، توقعاتهم حول التطورات التي قد تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الـ 200 عام المقبلة، كما بحثوا فرص الوصول إلى تقنيات حديثة ومبتكرة تساعد الأطفال ذوي الإعاقة، في التغلب على تحديات السمع والنطق، التي يعانون منها وتعزز فرص تواصلهم مع المجتمع، بأسرع وأسهل الطرق والوسائل.