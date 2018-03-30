"تخطيط الشارقة": جائزة الاتصال الحكومي تدعم جهود التطوير

الشارقة 24 – وام:



أكدت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أهمية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ودورها البنّاء في قطاع الاتصال الحكومي، من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية، التي تدعم أهداف وجهود التطوير المستمر.



وأعرب سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، عن فخر الدائرة بفوزها بالمركز الأول كأفضل موقع إلكتروني حكومي لعام 2017، ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي أعلن عن نتائجها مساء الأربعاء، في حفل توزيع الجوائز بمسرح المجاز بالشارقة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وعدد كبير من ممثلي الجهات المشاركة، من داخل وخارج الدولة.



وقال سعادته، إن هذه الجائزة تعد من أهم الجوائز في الدولة ومنطقة الخليج العربي، وتمثل توثيقاً هاماً واعترافاً مشرفاً بجودة خدمات الدائرة الإلكترونية وسعيها المتواصل، لتقديم أفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين.



وأشار إلى أن تزامن تكريم الفائزين في جائزة الاتصال الحكومي مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يدل على حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنظمي الجائزة، على دعم أهداف الاتصال الحكومي، والمساهمة في تحقيق المزيد من التميز والتطور في هذا القطاع المهم، وترسيخ أفضل الممارسات والتجارب الوطنية والخليجية والعربية في الاتصال الحكومي، والتي تشكل نموذجاً يحتذى به، بهدف تطوير الاتصال الحكومي في المنطقة.



ولفت إلى أن الازدياد الملحوظ في أعداد المشاركين في الجائزة في دورتها الخامسة، يعكس أهميتها ودورها البنّاء في قطاع الاتصال الحكومي، من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية التي تدعم أهداف وجهود التطوير المستمر، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الفئات المشاركة وتوسيع نطاق الجائزة في بعض الفئات جغرافياً، أسهم فعلياً في فتح آفاق أوسع للمنافسة، واستقطب المزيد من المشاركات، بهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى أفضل المستويات.



من جانبه، أعرب المهندس صلاح بن بطي مستشار دائرة التخطيط والمساحة، عن شكره وتقديره إلى أصحاب السعادة منظمي وأعضاء لجنة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، على ثقتهم الكبيرة في الدائرة، واختيارهم المشرف للدائرة للفوز بجائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي لعام 2017، مشيراً إلى حرص الدائرة وفريق عملها المتميز، على تحقيق المزيد من التطوير والتحديث في منظومة العمل داخل الدائرة، من أجل تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين.



ولفت إلى عمق تأثير الجائزة داخل القطاع الحكومي، حيث يمثل الاتصال الحكومي منظومة شاملة ومتكاملة لتطوير العمل الحكومي، عن طريق التواصل مع كافة أفراد المجتمع وتوعية أفراد المجتمع، بمختلف البرامج والمبادرات الحكومية.



ونوه إلى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، تعمل على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي، وتسهم في تثمين جهود المؤسسات المحلية والإقليمية والمجموعات والأفراد ودعم إنجازاتهم وإبداعاتهم، التي تساهم في تحقيق تواصل أفضل مع الجمهور.