مئة طالب إماراتي يوصون بتعزيز دورهم في تحقيق الأجندة الوطنية

الشارقة 24 – وام:



شارك مئة شاب إماراتي، من طلبة المدارس والجامعات وذوي الإعاقة وموظفي الجهات الحكومية ورجال الأعمال الشباب، في جلسات عصف ذهني، ضمن فعاليات النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، وذلك في إطار جهوده الرامية، لتعزيز مشاركة الناشئة والشباب، وتمكينهم من الإسهام في تشكيل الأجندة الوطنية، وتحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة .



وشهد المنتدى، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، انطلاق الدورة الأولى لملتقى شباب الشارقة، الذي ينظمه مجلس الشارقة للشباب، تحت شعار "نتواصل معاً لنصنع المستقبل"، بهدف تمكين الشباب من تبادل الأفكار والرؤى الجديدة، في ثمانية مجالات مختلفة هي: الإعلام والابتكار وريادة الأعمال والاستدامة والصحة والرياضة والتعليم والعمل والفنون والثقافة والقيم والمبادئ.



وانقسم المشاركون الشباب، إلى 8 مجموعات ترأس كل مجموعة منها، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في إحدى الجهات الحكومية بالشارقة للإشراف عليهم، أثناء جلسات العصف الذهني، الرامية للخروج بأفكار وحلول مبتكرة، لمواجهة التحديات في المجالات المختلفة.



وضمت قائمة كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين ترأسوا مجموعات الشباب، كلاً من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة "جلسة القيم والمبادئ"، والشيخة نوار القاسمي مدير التطوير في مؤسسة الشارقة للفنون "جلسة الفنون والثقافة"، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة "جلسة الإعلام"، وأحمد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير-شروق "جلسة الابتكار".



وترأست خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة "جلسة ريادة الأعمال"، وفهد شهيل الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "بيئة" "جلسة الاستدامة"، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة "جلسة الرياضة والصحة"، وجاسم البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين "جلسة التعليم وفرص العمل".



وجاء اختيار المشاركين الـ 100، من بين 400 شاب، من مختلف الأعمار والتخصصات، لحضور ملتقى شباب الشارقة، الذي يهدف إلى ضمان تمثيل جميع أفراد المجتمع وشرائحه في المنتدى.



وجمع المنتدى في اليوم الأول عدداً من شباب الشارقة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات، فيما جمع المنتدى في يومه الثاني عدداً من المشاركين الشباب مع نخبة من صناع القرار والخبراء، الذين تناولوا مخرجات اليوم الأول، وأرشدوا الشباب إلى كيفية تعزيز المفاهيم وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.



ومن المقرر أن يعد مجلس الشارقة للشباب الجهة المنظمة لملتقى شباب الشارقة تقريراً موجزاً لأبرز التوصيات، التي خلصت إليها جلسات العصف الذهني، وأن يقدمه إلى صناع القرار في حكومة الشارقة، للاستفادة منها في تسهيل دمج الشباب بالحياة العامة، وتعزيز البيئة الداعمة، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية.