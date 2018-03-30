نادي الشارقة للصحافة يعزز مهارات الإعلاميين في صناعة الأخبار الدولية

الشارقة 24 – وام:



نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ورشة تدريبية بعنوان "صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة"، حضرها 20 مشاركاً من الإعلاميين، في مختلف الصحف المحلية.



وتناولت الورشة، التي قدمها مدرب مؤسسة تومسون رويترز سعد حتر، أساليب ومعايير الصحافة الدولية، وكيفية بناء القصص الإخبارية الدولية بصورة فعالة، ومدى تأثير استخدام الوسائط المتعددة والتقنيات الحديثة ومميزاتها، ومساهماتها في وصول المعلومة بصورة سريعة، من خلال منصات النشر المختلفة.



وأوضحت أسماء الجويعد مديرة النادي، أن النادي يحرص بشكل مستمر بالتعاون مع المؤسسات الصحافية والإعلامية والمتخصصين، على نقل أفضل الخبرات إلى الطلاب والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال، لتعزيز وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بأحداث التطورات.



وأكدت الجويعد، أن المنتدى يعد فرصة كبيرة للاستفادة من العديد من التجارب الناجحة، التي يتم استعراضها في الجلسات المختلفة للمنتدى.