د. خالد المدفع يدعو إلى الاستفادة من توصيات منتدى الاتصال

الشارقة 24:



أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أهمية الموضوعات التي تناولها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته السابعة، بمشاركة متحدثين دوليين، وخبراء متخصصين من مختلف دول العالم، وما خرج به من توصيات.



وأشار سعادته في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إلى اهتمام "شمس" بالمشاركة في هذه الحدث الدولي كشريك استراتيجي، وأعرب عن أمله في المشاركة في الدورات المقبلة للمنتدى، بهدف الاستفادة من فعالياته وتوصياته، وتمنى للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استمرار النجاح في الدورات المقبلة.