"منتدى الاتصال" يناقش أثر التعليم الرقمي على مستقبل سوق العمل

الشارقة 24 – وام:



نظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "شباب المستقبل: بناء مهارات شابة للألفية الرقمية".



شارك في الجلسة، غافين آندرسون مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة، ومارتن روسكي مدير أول للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في غوغل الشرق الأوسط، وفاطمة الصانع مدير فرع يوتيرن – السعودية، ونيلي أندرادي المدير العالمي لبرنامج الجامعات - مؤسسة جائزة هولت.



وأدار الجلسة آدريان ويلز المدير الإداري لشركة إينكس الإعلامية.



وناقشت الجلسة أثر التعليم الرقمي على مستقبل سوق العمل، بسبب تحول معظم القطاعات الاقتصادية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وما نتج عنه من بروز وظائف وتخصصات جديدة لم تأخذها الحكومات وأنظمة التدريس في الحسبان.



ولفت المشاركون في الجلسة إلى أن الحكومات وأنظمة التعليم لا تستطيع اللحاق بسرعة تطور التقنية لا سيما أن الفجوة الرقمية تزداد عمقاً، بسبب عدم اتصال نصف سكان العالم تقريباً بالإنترنت وهو ما يحرمهم من التواصل والإسهام في حل مشاكل العالم.



وقال غافين آندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة، إن دراسة أجريت مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط، كشفت أن الأنظمة التربوية محافظة جداً، وأنها تتبع أساليب تدريس تقليدية لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية التي تحتاج إلى تخصصات جديدة تشترط توافر عدة مهارات أساسية لدى الخريجين.



وأشار إلى أن تطوير مهارات الطلبة وقدرتهم على حل المشاكل والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي وغيرها من المعارف الأساسية إلى جانب اللغة الإنجليزية شكلت عناصر أساسية لدى الشركات الباحثة عن كفاءات جديدة.



موضحاً أن 90 في المائة من المدراء المستطلعة آراؤهم أكدوا حاجتهم لموظفين بمهارات أساسية، تشمل اللغة والتواصل والتفكير النقدي والمعرفة التقنية.



وأوضح أن التلقين لم يعد هو الأسلوب الأنجح للتدريس، إذ أنه أسلوب يليق بالآلات التي تستطيع تكرار الأوامر بشكل تلقائي دون أي جهد ابداعي يذكر، لافتاً إلى أن مصدر قلقه يأتي من حقيقة أن نصف سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، وهو أمر مرعب يجعل المستقبل غامضاً بسبب هذه الهوة الرقمية.



ووجه أندرسون دعوة إلى الحكومات وشركات القطاع الخاص للعمل على ردم هوة غياب الإنترنت عن نصف سكان العالم من أجل إشراكهم في بناء الغد والمساهمة في حل مشاكل الغذاء والمياه والطاقة وغيرها، مؤكداً أن هذا النمو والتغيير لن يتحقق بدون تواصلهم عبر الإنترنت.

من جانبه، قال مارتن روسكي مدير أول للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في غوغل الشرق الأوسط، "هناك العديد من الثغرات في التعليم التقني ونحن نحاول سد هذه الثغرات إلى جانب فجوة رقمية متنامية، لذا ندعم العديد من البرامج التي تسمح للمربين والمدربين بالاستفادة من أدواتنا وتساعدهم على إنشاء أجيال مؤهلة تقنيا، ونحن نسعى إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل ردم الهوة الزمنية بين سرعة نمو التقنية وإصلاح أنظمة التعليم وبنيتها الأساسية والانتقال إلى الحوسبة السحابية بدلاً من تلك القديمة القائمة على الشبكات الداخلية والأسلاك والمعدات البطيئة".



بدورها، توقفت فاطمة الصانع مدير فرع يوتيرن – السعودية عند تجربة "يوتيرن" السعودية قائلة، إن الشركة بدأت في العام 2010 وواجهت عوائق مالية والفنية كثيرة إلا أنها أخذت المخاطرة من أجل جذب المهارات الجادة، وعملت على مساعدة الشباب وتزويدهم بالمعرفة لبناء وإنتاج محتوى سعودي من غرفة صغيرة بدون دعم مالي.



من جهتها، أشارت نيلي أندرادي، المدير العالمي لبرنامج الجامعات - مؤسسة جائزة هولت، إلى أن شركتها تعد محركاً لإنشاء مشاريع مؤثرة في المرحلة ما بعد الجامعة، وأنها تستثمر معرفتها وتضعها على الإنترنت لتشجيع الشباب على التعلم وتطوير مهاراتهم الناعمة على الرغم من أنهم ينتمون إلى ثقافات مختلفة ومستويات متنوعة التخصص.



وأضافت أن المهارات الأساسية تحولهم من طلبة يبحثون عن وظيفة إلى مؤسسين للشركات ورواد أعمال حقيقيين، لأن أسلوب التعليم الذي يتلقونه ممتع وشيق ويمكنهم من التفكير النقدي وحل المشاكل والمسؤولية الاجتماعية والعمل الجماعي ما يجعلهم أشخاصاً ناجحين.