سلطان بن أحمد: نسعى لإنشاء مجلس إقليمي للاتصال الحكومي

الشارقة 24 – بنا:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018، تكملة لجهود المنتديات السابقة، بهدف مناقشة العديد من الأمور، التي خدمت الشارقة والجميع، من خلال تطبيق التوصيات التي تخرج من هذه المنتديات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال لقائه، مع عدد من الصحافيين المشاركين في المنتدى: إن المنتدى يتحدث عن أمور غير ملموسة الآن، ولكن نأمل أن نلمسها في المستقبل القريب، فعن طريق هذا المنتدى نحاول أن نبحث عن الوسائل الجديدة التي نحاول أن نستثمر فيها، بحيث نستطيع أن نتواصل مع جميع شرائح المجتمع، ونبحث أين تأخذنا هذه الثورة الرقمية؟

وأشار رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن هناك مطالب تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة، لإنشاء شبكة تواصل تجمع دول الخليج العربي مع دول شمال إفريقيا، ومن الممكن تسميتها "شبكة الاتصال الإقليمي"، بهدف التواصل مع الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط، وتوحيد الفكر بخصوص الاتصال الحكومي.

وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين "بنا"، عن مشاركة الشارقة خبراتها مع دول مجلس التعاون عن طريق استضافة هذا المنتدى في مكان آخر، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ضرورة تبادل الخبرات لمزيد من الاستفادة، خصوصاً أن علاقتنا مع دول مجلس التعاون والدول العربية متينة في هذا المجال، وقال إنه خلال زيارته لعدد من الدول المجاورة، ناقش المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي والشبكة الإقليمية سالفة الذكر، وفي بعض الفعاليات التي تخص المنطقة ككل، أما بخصوص التعاون من خلال المنتدى، فيتم من خلاله استقطاب أصحاب الخبرة والتجارب والمشاركين في ورش العمل من جميع الدول .