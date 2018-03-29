"الشارقة للصحافة" يناقش دور الإعلام الجديد في خدمة القضايا الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

نظم نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "دور الإعلام الجديد في خدمة القضايا الإنسانية"، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واستضافت الجلسة الإعلامية زينة يازجي، والإعلامي وسام كيروز، والإعلامية منى الحيمود، وسيدة الأعمال أضوى الدخيل، ومحمد أبو عساكر المسؤول الإعلامي الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وناقشت الجلسة أهمية الإعلام الجديد باعتباره محركاً في العمل الإنساني، وما يقدمه من دور أوسع وأشمل ضمن المشهد الإعلامي من خلال الحملات والمبادرات الفاعلة.

وسلطت الجلسة الضوء، على الانتشار الكبير الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي والمردود الإيجابي لهذا الانتشار وحشد الطاقات الإيجابية للمجتمع عبر المؤثرين لقدرتهم على التواصل مع أعداد كبيرة من الناس، والتوعية حول أهمية توظيف هذه المهارات والطاقات الشابة في العمل الإعلامي، والاستفادة منها لإغاثة اللاجئين والمحتاجين وتحقيق المنفعة الإيجابية وخدمة العمل الإنساني، وتشجيع الأفراد على الانخراط فيه بصورة فعالة.

وأكد المتحدثون في الجلسة، أن الإعلام الجديد أصبح عاملاً رئيسياً في مساندة الإنسانية وحشد الدعم لقضايا العمل الإنساني خاصة اللاجئين الذين يحتاجون هذا الدعم لتلبية احتياجاتهم الملحة.