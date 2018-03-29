نيلي أندرادي: المهارات الرقمية عربة الشباب إلى القرن الـ 21

الشارقة 24:

أكدت نيلي أندرادي المدير العالمي لبرنامج الجامعات، مؤسسة جائزة هولت، أن زيارتها هذه هي الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والشارقة، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يختتم فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، يوم الخميس.

وأوضحت أندرادي في تصريح لـ "الشارقة 24"، أنها تحدثت عن التواصل، وكيف يمكن للحكومات، والمؤسسات، والمنظمات، أن تعمل معاً لجعل هذا العالم مكاناً أفضل؟ وأعربت عن سعادتها للمشاركة في الجلسة الحوارية، التي تناولت المهارات الرقمية، التي يتعين على الشباب امتلاكها وتحقيقها، ليتمكنوا من دخول القرن الحادي والعشرين بنجاح.