المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يتناول الحوكمة بنظرة عربية

الشارقة 24 – وام:

اعتبر الدكتور سائد ردايدة، القنصل الأردني العام لدبي والإمارات الشمالية، أن الحوكمة السيئة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، حيث تؤدي إلى إضعاف الأداء العام وتدخله في أتون البيروقراطية السلبية.

جاء ذلك، خلال الجلسة التفاعلية التي عقدت في اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، حيث أطلق خلالها كتابه "الحوكمة بنظرة عربية"، والذي تناول فيه مفهوم الحوكمة في سياق الحكومة بعيداً عن حوكمة الشركات والمعنى الأصلي لهذا المصطلح.

كما تناول أهم عناصر الحوكمة الرشيدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وخاصة سيادة القانون والمشاركة والمساءلة والعدالة والإنصاف والشفافية والكفاءة والفعالية.

وقال ردايدة إن البلدان التي تعتمد الحوكمة الرشيدة تحقق نجاحاً أكبر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، نظراً لاعتمادها على العناصر الأصيلة التي ترتكز عليها الحوكمة الجيدة التي تستند إلى كل من عنصر المشاركة من خلال تحديد دور الدولة والأفراد بشفافية وإنصاف، وعنصر القانون الذي يعني سيادة القانون وتساوي الجميع أمامه.

وأوضح أن واقع تطبيق الحوكمة الرشيدة يفرض تحديات صعبة، غير أن مجتمعاتنا قادرة على تجاوزها نظراً لما تمتلكه من كوادر بشرية متمكنة، إضافة إلى أن ثورة المعلومات التي اجتاحت العالم تلعب دوراً كبيراً في تجاوز تلك التحديات خاصة أنها جعلت من أفراد المجتمع شركاء للحكومات ومكنتهم من الاطلاع على جودة الخدمات الحكومية المقدمة، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي أتاحتها التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث بات بإمكان حكومات بلدان العالم العربي الاستفادة بقدر أكبر من الحلول الإلكترونية لدعم شفافية الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها.