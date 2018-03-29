"منتدى الاتصال" يبحر في رحلة إلى مستقبل العلم والتقنية

الشارقة 24 – وام:

أخذ جيسون سيلفا، أحد أبرز الشخصيات التلفزيونية ومقدم البرنامج الشهير "ألعاب العقل" الذي يبث على قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، حضور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة اليوم الخميس، في رحلة إلى مستقبل العلم والتقنية وما يمكن أن تحدثه من تحول على حياة البشر.

جاء ذلك، خلال خطاب تفاعلي ألقاه في اليوم الثاني والأخير للمنتدى الذي انطلق تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين"، استعرض فيه الآفاق اللامتناهية التي تفتحها التقنية أمام الحضارة البشرية.

وقال سيلفا "إن التقنية هي الجسر الذي يربط بين الإبداع البشري والخيال والقدرات العقلية اللامحدودة، وهي حاضنة الابتكار والخيال الذي يلهم العقل إذ لا يمكن إنكار حقيقة أن الإنسان أصبح أكثر قدرة بفضلها على التفكير وفق مصطلح "العقول الممتدة" التي تصلنا بالكون، فإذا عدنا إلى الإنسان الأول في أفريقيا فقد كان يستخدم العصا والحجر ليتحدى الحواجز والظواهر الطبيعية التي كانت تحد من حريته ثم تمكن من تسخير بعض هذه القوى لصالحه ".

وأوضح جيسون، أن البشرية لم تعد قادرة على التنبؤ الدقيق بما يحمله المستقبل بسبب تسارع التطورات التقنية والعلمية خلال العقود الخمس الماضية، وهو ما يجعل ترسيم الحدود بين الحاضر والمقبل صعباً لدى الكثيرين، مشيراً إلى أن العالم اليوم يعيش عصر التغيير المضطرد الذي تعمل التقنية فيه على تغيير جوهر الإنسانية في الزمن الحقيقي الأمر الذي يحتم علينا التساؤل: لماذا لا نرى المستقبل؟

وأكد أن العقل البشري دأب على الرؤية الأحادية إلى الأشياء، ما جعل المستقبل بالنسبة له مجرد خطوة إلى الأمام من نقطة إلى أخرى، أما الآن فقد أصبح قادراً على النظر والتفكير بشكل ممتد وشمولي وهو ما سمح له بالانتقال مليارات الخطوات في أكثر من اتجاه.

وقال إذا ما عدنا إلى الوراء 25 سنة سنرى كيف أن كمبيوتراً واحداً كان يحتل غرفة ضخمة، وكيف أصبح الآن مختزلاً في هاتفٍ محمول يوضع في الجيب، ولنا أيضاً أن نتنبأ كيف سوف سيصبح هذا الكمبيوتر بحجم خلية في جسم الإنسان بعد 25 سنة من الآن.

وأضاف سيلفا "إن تطور التقنية أدى إلى تطوّر الذكاء البشري واتساع آفاقه، فأطفال أفريقيا الذين يحملون هاتفاً متصلاً بالإنترنت اليوم يمتلكون أسلوب تفكير أفضل من ساسة البيت الأبيض قبل 25 سنة".

وقال "أن تكون إنساناً في هذا العصر يعني أن تكون قادراً على تجاوز حدودك البشرية، ولهذا نرى الثورة البيولوجية التي تشكل الخطوة المقبلة للثورة التقنية أو "التكنو بيولوجي" التي تغوص في أعماق الجسم البشري وتسعى إلى فك أسرار الشيفرة الوراثية، وليس مستغرباً أن نرى بعد عقدين من الزمن كتاباً وموسيقيين وشعراء يكتبون ويلحنون عن الجينات لقد قرر الإنسان الغوص في جيناته بعد أن سافر بعيداً في الفضاء".

ولفت إلى أن هذه التقنيات الحيوية ستتمكن من علاج الأمراض والجروح والإصابات، حيث تسعى إلى وقف الشيخوخة من خلال برمجيات وشيفرات يمكن زرعها في الجسم أو تحميلها مباشرة من الهاتف المحمول الذي يستطيع الآن مراقبة صحة الإنسان.

وأوضح أن اللاعب الثاني في مسيرة تطور الإنسان هو علم "النانو تكنولوجي" الذي يعد أهم محركات الابتكار، لأنه سيكون قادراً على خلق شيفرات النمو والتطور للأشياء أي أنه سيمكن الأبنية من بناء نفسها تماماً كما تفعل البذرة عندما تسقط على الأرض، حيث تبدأ البيانات المخزنة فيها ببناء نفسها تدريجياً لتصبح شجرة أو عشبة.

وتطرق سيلفا إلى تقنية الواقع الافتراضي التي لقيت استهجاناً في البداية ثم تحولت إلى حقيقة افتراضية، وكذلك الأمر بالنسبة للواقع الافتراضي المعزز الذي ألغى المسافة بين الواقع والصورة المتخيلة له.

لافتاً إلى أنه إذا كان لا بد من معاينة الواقع لإدراكه موضوعياً وفهمه عقلياً فإن السؤال المهم هو كيف يمكننا تحديده بدقة، وما هي الحدود الفاصلة بين الوهم والواقع، وما هو المزيف والحقيقي منه طالما أن إدراكنا له محكوم بمستقبلاتنا الحسية القابلة للخداع أكثر فأكثر.