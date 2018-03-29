جيمي ويلز يدعو الحكومات إلى التواصل مع شعوبها تكنولوجياً

الشارقة 24:

شدد جيمي ويلز مؤسس ويكيبيديا على شبكة الإنترنت، على أهمية التواصل بين حكومات الدول وشعوبها، لما في ذلك من أهمية بالغة نحو تحقيق نتائج أفضل للجانبين.

وسلط ويلز، في لقاء مع "الشارقة 24"، على هامش فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يختتم فعالياته، يوم الخميس، بمركز إكسبو الشارقة، الضوء على تأثير التكنولوجيا، والمعلومات، والمعرفة، على الحكومات في جميع أنحاء العالم، موضحاً الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق أفضل منفعة لمواطنيها، من خلال التفاعل معهم، والاستماع إلى همومهم، باستخدام أشكال التقنية المختلفة.

وأشار مؤسس ويكيبيديا، إلى أنه زار منطقة الشرق الأوسط سابقاً، إلا أن هذه الزيارة هي الأولى له إلى الشارقة، معرباً عن سروره وسعادته بزيارة الإمارة، والمشاركة في فعاليات النسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.